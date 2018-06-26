У Донецькій області відновили насосну станцію, яку було зруйновано в ході боїв
На Донеччині відкрито Карлівську насосну станцію, яка була майже повністю зруйнована внаслідок бойових дій, що точилися в регіоні.
Про це повідомлено на сайті Донецької обласної державної адміністрації.
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Зазначається, що 26 червня у селі Карлівка за участю заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Стокоза та голови делегації Міжародного Комітету Червоного Хреста в Україні Алана Ешліманна відбулося відкриття Карлівської насосної станції, яка є частиною аварійної системи водопостачання Покровського району з населенням приблизно 252 625 осіб.
Рівно рік назад тут була руїна. Внаслідок бойових дій був знищений дах, у машинному приміщенні стояла вода, яка взимку замерзла. Але за короткий термін станція була відновлена. Тепер люди гарантовано зможуть отримувати питну воду,
– наголосив заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Стокоз.
Він висловив сподівання, що плідна співпраця Донецької облдержадміністрації та Міжнародного комітету Червоного Хреста триватиме.
Робота з відновлення насосної станції розпочалася влітку 2017 року.