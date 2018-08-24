У Фінляндії пасажирський автобус впав з мосту на залізницю: є загиблі
У п'ятницю, 24 серпня, в місті Куопіо пасажирський автобус впав з мосту на залізницю.
Про це повідомляє Yle.
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Повідомляється, що загинули чотири людини, ще 19 осіб отримали поранення, при цьому у чотирьох діагностували серйозні травми.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався через технічну несправність. Водій заявив, що в автобуса відмовили гальма і він не зміг вчасно зупинити транспортний засіб. Однак очевидці повідомили, що автобус рухався на великій швидкості і в результаті зіткнувся з п'ятьма автомобілі, після цього він впав з мосту.
Наразі рух поїздів і автотранспорту припинено.
Джерело: 24 Канал
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