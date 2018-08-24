У Фінляндії пасажирський автобус впав з мосту на залізницю: є загиблі

У п'ятницю, 24 серпня, в місті Куопіо пасажирський автобус впав з мосту на залізницю.

Про це повідомляє Yle.

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Повідомляється, що загинули чотири людини, ще 19 осіб отримали поранення, при цьому у чотирьох діагностували серйозні травми.

DEVELOPING. Finland: At least four killed in bus crash in #Kuopio. At least 20 in hospital. Bus crashed onto raiload tracks from bridgehttps://t.co/oLCf3KE6xL — Nordic News (@Nordic_News) 24 серпня 2018 р.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався через технічну несправність. Водій заявив, що в автобуса відмовили гальма і він не зміг вчасно зупинити транспортний засіб. Однак очевидці повідомили, що автобус рухався на великій швидкості і в результаті зіткнувся з п'ятьма автомобілі, після цього він впав з мосту.

Наразі рух поїздів і автотранспорту припинено.