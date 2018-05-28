У Франції чоловік, який героїчно врятував дитину, отримає щедрий подарунок від Макрона
22-річному Мамуду Гассамі, вихідцю із Малі, який без страховки піднявся по фасаду багатоповерхівки у Парижі, аби врятувати дитину, запропонували подати заявку на отримання громадянства Франції.
Таку пропозицію новому герою Франції запропонував президент країни Емануель Макрон. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Читайте також: "Ми вам не віримо, тому що ви брешете": французи протестують проти реформ Макрона
Окрім того, за словами Макрона, бригада пожежників у Парижі готова взяти хлопця на роботу. Також він нагородив чоловіка медаллю за мужність.
Нагадаємо, інцидент трапився на одній з вулиць на півночі Парижа. Тоді Мамуду Гассама проходив повз будинок, де побачив чотирирічного хлопчика, який повис на балконі четвертого поверху. Чоловік без зволікання кинувся на порятунок і за лічені секунди буквально видерся на четвертий поверх та врятував малого.