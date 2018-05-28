У Франції чоловік, який героїчно врятував дитину, отримає щедрий подарунок від Макрона

22-річному Мамуду Гассамі, вихідцю із Малі, який без страховки піднявся по фасаду багатоповерхівки у Парижі, аби врятувати дитину, запропонували подати заявку на отримання громадянства Франції.

Таку пропозицію новому герою Франції запропонував президент країни Емануель Макрон. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Je l’ai également invité à déposer une demande de naturalisation. Car la France est une volonté, et M. GASSAMA a démontré avec engagement qu’il l’avait ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 травня 2018 р.

Окрім того, за словами Макрона, бригада пожежників у Парижі готова взяти хлопця на роботу. Також він нагородив чоловіка медаллю за мужність.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 травня 2018 р.

Нагадаємо, інцидент трапився на одній з вулиць на півночі Парижа. Тоді Мамуду Гассама проходив повз будинок, де побачив чотирирічного хлопчика, який повис на балконі четвертого поверху. Чоловік без зволікання кинувся на порятунок і за лічені секунди буквально видерся на четвертий поверх та врятував малого.