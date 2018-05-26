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"Ми вам не віримо, тому що ви брешете": французи протестують проти реформ Макрона

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Французи протестують проти реформ Макрона
Французи протестують проти реформ Макрона / Reuters

Головна французька ліва партія, найбільша профспілка державного сектору CGT та понад 80 організацій у суботу, 26 травня, вивели протестувати тисячі людей, які виступають проти реформ президента Франції Еммануеля Макрона у державному секторі.

Про це повідомляє Reuters.

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Лідер лівої партії "Нескорима Франція" Жан-Люк Меланшон наголосив про скарги, які турбують людей. Серед них – відсутність персоналу у лікарнях, обмежене зарахування в університети та нестача поліцейських у кримінальних районах через, як стверджує уряд, брак коштів.

Ми збираємось донести повідомлення і це повідомлення повинне бути почуте сильним лідером Еммануелем Макроном. Ми вам не віримо, тому що ви брешете,
– заявив Меланшон.


Французи протестують проти реформ Макрона

Він додав, що Макрон надав багатим податкові пільги у розмірі 4,5 мільярди євро. Натомість, ці гроші могли бути інвестовані у лікарні.

Нагадаємо, 3 квітня у Франції відбувся один із наймасштабніших страйків. Французи виступали проти нового кодексу праці, який запропонували уряд та президент Еммануель Макрон. Це перша акція протесту проти реформ Макрона, яка об’єднала працівників як громадського сектору, так і залізничного персоналу.

Теги: Новини Франції Еммануель Макрон протести Реформи Сутички
Джерело: 24 Канал
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