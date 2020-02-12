У Харкові чоловік викинув кота на мороз, господарі облили кривдника зеленкою
В одному з будинків Харкова кіт випадково вибіг у тамбур, сусід викинув тварину на вулицю. Господарі облили зеленкою обличчя кривдника.
Інцидент стався на вулиці Академіка Павлова в Харкові. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
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Чоловік викинув на вулицю сусідського кота, який випадково вибіг у спільний тамбур. Господарі кота розсердилися та викликали поліцейських. Поки чекали правоохоронців – облили чоловіка зеленкою.
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