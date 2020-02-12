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      У Харкові чоловік викинув кота на мороз, господарі облили кривдника зеленкою

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      Чоловік викинув сусідського кота на вулицю / facebook.com

      В одному з будинків Харкова кіт випадково вибіг у тамбур, сусід викинув тварину на вулицю. Господарі облили зеленкою обличчя кривдника.

      Інцидент стався на вулиці Академіка Павлова в Харкові. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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      Чоловік викинув на вулицю сусідського кота, який випадково вибіг у спільний тамбур. Господарі кота розсердилися та викликали поліцейських. Поки чекали правоохоронців – облили чоловіка зеленкою.

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      сьогодні
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Світ тварин Новини Харкова Кримінал
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