У Харкові чоловік викинув кота на мороз, господарі облили кривдника зеленкою

В одному з будинків Харкова кіт випадково вибіг у тамбур, сусід викинув тварину на вулицю. Господарі облили зеленкою обличчя кривдника.

Інцидент стався на вулиці Академіка Павлова в Харкові. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Чоловік викинув на вулицю сусідського кота, який випадково вибіг у спільний тамбур. Господарі кота розсердилися та викликали поліцейських. Поки чекали правоохоронців – облили чоловіка зеленкою.