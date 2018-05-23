У Харкові курсант військового вишу продавав наркотики студентам

Харківський виш, де готують військову еліту, потрапив в епіцентр наркоскандалу. Поліція викрила мережу наркоторговців, які збували метамфетамін майбутнім офіцерам.

Насправді наркосхема у військовому інституті працювала аж 2 роки.

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А організував її 23-річний курсант, що вчився на інженера-механіка. Відомо, що хлопець – контрактник, родом із Київщини.

Наскільки я знаю, він намагався перепродати ці наркотичні засоби якимось цивільним особам. Його затримали за територією військового містечка. У цей час він офіційно перебував у звільненні до ранку,

– сказав заступник начальника Військового інституту танкових військ Олександр Сєнько.

Збував наркотики в самому виші, а серед його клієнтів, кажуть у поліції, було близько десятка курсантів.

У рамках досудового розслідування під час низки санкціонованих обшуків в одного з військовослужбовців вилучено наркотичні засоби та обладнання пристосоване для вживання психотропних речовин. Також виявлені чорнові записи з обліком придбаних і збутих наркотиків,

– прокоментував в.о. начальника відділу спецполіції ГУНП в Харківській області Юрій Бутко.

Керівництво інституту, тим часом, старанно переконує – ще б день і затриманий взагалі б не був їхнім курсантом. Вони запевнили, що 22 травня отримали дозвіл на звільнення даного військовослужбовця з лав Збройних сил України, але близько 19:00 він був вже затриманий.

Слідчі дії ще тривають, але у рамках відкритого кримінального провадження – наркоторговцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині суд визнав винним і присудив 5 років позбавлення волі 18-річному жителю області, якого правоохоронці затримали за продаж канабісу та метамфетаміну.