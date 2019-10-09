У Харкові померла найстарша собака в Україні

У Харкові померла собака-рекордсемка породи мопс. Вона була найстаршою собакою в Україні та прожила 19 років і шість місяців і це неабияк довго для чотирилапих друзів.

Рекордсменка мала милу кличку – Луша Товстеньке Щастя. Про смерть тварини повідомила глава Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці.

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Титул найстарішого мопса Луша отримала у травні 2018 року. Національний реєстр рекордів України офіційно підтвердив рекорд. Якщо перевести собачий вік на людський, то їй на момент смерті було 136 років. Лана написала, що таке тривале життя – це наслідок любові та турботи її господарки – Анни Гарбуз.

Національний Реєстр Рекордів висловлює вдячність за тепло та любов, якими вона ділилася з Лушею буквально до останнього подиху песика,

– зазначила Лана Вєтрова у дописі.



Господарка Луші – Анна Гарбуз

За своє тривале життя песик двічі була вагітною та навіть побувала у зубах у вівчарки. Після цього її довелося довго виходжувати. А останнім часом Луша мала проблеми з зором та слухом, їй було важко їсти, бо залишилось лише три зуби. Тому турботливі господарі годували свою улюбленицю м'яким кормом для цуценят.



Луша Товстеньке Щастя