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У Харкові помітили лисицю: дика тварина спокійно розгулювала містом

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У Харкові лисиця гуляла харківським передмістям
У Харкові лисиця гуляла харківським передмістям / фото з відкритих джерел

У середмісті Харкова люди помітили лисицю. Тварина спокійно розгулювала в місті по Московському проспекту.

Очевидці зняли відео, на якому видно, як лисиця прогулюється Харковом. Його опублікували у Facebook-спільноті "Харків 1654".

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Сьогодні о 7:30 ранку на Московському проспекті гуляла лисиця,
– йдеться у підписі до відео.

До слова, користувачі у соцмережах розділилися на два табори: одні переконані, що у тварини, яка забрела у місто, – сказ, інші – що тварина втекла або з зоопарку, або від господарів, в яких була домашнім улюбленцем.

Відео із лисицею, яка гуляє Харковом:

 

Теги: Новини України Новини Харкова світ тварин
Джерело: 24 Канал
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