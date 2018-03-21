У Харкові школяр скоїв самогубство: причина вражає

20 березня, у Немишлянському районі Харкова 13-річний підліток покінчив життя самогубством через відсутність кишенькових грошей.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківській області.

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За інформацією правоохоронців, близько 19:30 батько знайшов свого сина у петлі з ременя на одвірку.

Як повідомляє NewsRoom з посиланням на старшого інспектора відділу ювенальної превенції Національної поліції в Харківській області Костянтина Шеремета, хлопчик залишив передсмертну записку, в якій написав, що втомився. Причина його вчинку – відсутність кишенькових грошей під час прогулянок з друзями.

Як з'ясувалося, батько хлопця працює вчителем в школі, а мати пішла з сім'ї 5 років тому.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.