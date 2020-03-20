У Харкові сотні автобусів зійшли з маршрутів через можливі штрафи

Майже 300 харківських автобусів не виїхали на маршрут через небажання водіїв бути покараними. Поліція штрафує за більше, ніж 10 пасажирів в салоні.

Водії не готові платити штрафи, а коли вони відмовляють пасажирам – їм погрожують і навіть застосовують силу. Про це повідомив заступник харківського міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов, інформує "Харків Times".

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Зокрема, вчора пасажири витягнули 60-річного водія з кабіни автобуса та побили його. Поліція, яка оглядає транспортні засоби і перевіряє кількість пасажирів в салоні, затримує рух і провокує конфлікти, наголосив Водовозов.

Зараз у Харкові на маршрутах близько 300 автобусів – половина від загальної кількості. Також є близько 50 трамваїв та тролейбусів, проте аби вивести їх на лінії, бракує водіїв. У міськраді кажуть, що готові взяти на тимчасову роботу усіх, хто має право управління міським транспортом.

До слова, 20 березня мер Харкова Геннадій Кернес підписав звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням відновити роботу харківського метро.

Карантинні обмеження в Україні:

З 12 березня по 3 квітня оголошено загальнонаціональний карантин.

Зупинено роботу метрополітену.

Скасоване залізничне та авіасполучення.

Зупинено міжміські пасажирські первезення.

В Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Луцьку не працює громадський транспорт.



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