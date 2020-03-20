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      У Харкові сотні автобусів зійшли з маршрутів через можливі штрафи

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      У Харкові 300 автобусів не вийшли на маршрут / UA Харків

      Майже 300 харківських автобусів не виїхали на маршрут через небажання водіїв бути покараними. Поліція штрафує за більше, ніж 10 пасажирів в салоні.

      Водії не готові платити штрафи, а коли вони відмовляють пасажирам – їм погрожують і навіть застосовують силу. Про це повідомив заступник харківського міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов, інформує "Харків Times".

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      Зокрема, вчора пасажири витягнули 60-річного водія з кабіни автобуса та побили його. Поліція, яка оглядає транспортні засоби і перевіряє кількість пасажирів в салоні, затримує рух і провокує конфлікти, наголосив Водовозов.

      Зараз у Харкові на маршрутах  близько 300 автобусів – половина від загальної кількості. Також є близько 50 трамваїв та тролейбусів, проте аби вивести їх на лінії, бракує водіїв. У міськраді кажуть, що готові взяти на тимчасову роботу усіх, хто має право управління міським транспортом.

      До слова, 20 березня мер Харкова Геннадій Кернес підписав звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням відновити роботу харківського метро.

      Карантинні обмеження в Україні:

      • З 12 березня по 3 квітня оголошено загальнонаціональний карантин.
      • Зупинено роботу метрополітену.
      • Скасоване залізничне та авіасполучення.
      • Зупинено міжміські пасажирські первезення.
      • В Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Луцьку не працює громадський транспорт.

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус Covid-19 Транспорт Новини Харкова Геннадій Кернес
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