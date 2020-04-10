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      У Харкові вночі підірвали банкомат "Приватбанку": крадіїв на велосипедах вже піймали – відео

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      Підірваний банкомат у Харкові / Фото з соцмереж Антона Геращенка

      В ніч на 10 квітня у Харкові двоє зловмисників підірвали банкомат "Приватбанку". Вони під’їхали до нього на велосипедах, попередньо залишивши автівку подалі від місця злочину. Таким чином крадії сподівалися, що камери спостереження не зафіксують номери їх авто. Крадії вкрали з місця подій маже 2 мільйони гривень.

      Йдеться про банкомат "Приватбанку" у Харкові, що вмонтований в стіну супермаркету "Дігма". Про це на своїй фейсбук сторінці написав заступник глава МВС України Антон Геращенко.

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      Посеред ночі у Харкові направленим вибухом був підірваний банкомат "Приватбанку", у якому зберігалися гроші на суму 1 978 400 гривень. Це зробили двоє зловмисників, які залишили свою машину далеко від місця злочину і приїхали до банкомата на велосипедах, щоб камери не зафіксували номери їх автомобіля,
      – зауважив він.

      Однак, правоохоронцям все ж вдалося вийти на зловмисників. Поліцейські вивчили відео з десятків камер спостереження, їм вдалося визначити і швидко затримати автомобіль зі злодіями.

      "Двоє зловмисників, які підірвали банкомат, затримані. Всі вкрадені гроші, що вони вкрали з банкомата, були при них. Вони вилучені і будуть повернуті "Приватбанку", – додав Геращенко.

      Наразі затриманих перевіряють на причетність до підриву інших банкоматів як у Харкові, так і в інших містах України.

      "Найближчі 8, а може бути 10 років, правопорушникам доведеться провести в колонії суворого режиму", – додав Геращенко.

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кримінальні новини Гроші Поліція Міністерство внутрішніх справ Антон Геращенко Приватбанк Новини Харкова Вибух Пограбування
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