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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

84-річного куратора путінських агентів посадили до в’язниці на 12 років

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Мехті Логунова ув'язнили до 12 років
Мехті Логунова ув'язнили до 12 років / www.postfactum.ks.ua

12 років за ґратами за державну зраду – таке покарання обрав Харківський районний суд Мехті Логунову. 84-річного харків'янина затримали у 2017 році, у серпні. Правоохоронці з'ясували, він створив агентурну мережу з двох десятків людей.

Про це повідомив у Facebook учасник Антимайдану у Харкові Спартак Головачев.

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Логунов через людей збирав інформацію про оборонні замовлення одного з наукових центрів міста і передавав російським спецслужбам. Крім того, за завданням з Росії мав убити кількох українських громадських діячів. 

Путінський агент засуджений до 12 років
Путінський агент засуджений до 12 років

Куратор групи перебував у російському Бєлгороді. Співробітники спецслужби зафіксували неодноразові "візити" ватажка групи на Росію для отримання завдань. У зловмисника під час обшуків знайшли комп'ютерну техніку та мобільні телефони, 14 носіїв інформації, адреси електронних скриньок з паролями та паролі кодування даних для зв'язку з розвідкою РФ.

Мехті Логунов
Мехті Логунов

Також в учасників агентурної мережі виявили зброю та боєприпаси. Правоохоронці затримали організатора мережі після отримання таємних даних стосовно військових розробок у рамках державного оборонного замовлення.

Теги: Новини України Новини Харкова Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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