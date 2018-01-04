У Ірані вбито трьох розвідників, – Reuters
04:49, сьогодні 1103 Читать новость на русском
Три співробітники іранських спецслужб загинули у місті Піраншерх на заході країни.
Про це із посиланням на заяву "Корпусу вартових Ісламської революції" повідомляє Reuters.
"Агенти вбиті в боротьбі з антиреволюційними елементами", – йдеться в заяві.
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При цьому не уточнюється, як саме загинули розвідники, і чи їх смерть пов’язана з антиурядовими протестами, які охопили Іран.
Нагадаємо, "Корпус вартових Ісламської революції" – військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.
До слова, заарештованим учасникам протестів в Ірані загрожує смертна кара.
Джерело: 24 Канал
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