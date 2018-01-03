Заарештованим учасникам протестів в Ірані загрожує смертна кара
Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у "неприязні до Бога", через що їх можуть засудити до страти.
Про це заявив голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді, передає "Українська правда" з посиланням на іранське інформагентство Tasnim.
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"З кожним днем заарештованих чекають усе суворіші покарання. Їх розглядають не як протестувальників, а як бунтівників, які намагаються завдати шкоди системі органів державної влади", – підкреслив Казанфарабаді.
Варто зазначити, що за останніми даними, впродовж трьох днів лише в Тегерані заарештували 450 протестувальників: 200 – в суботу, 150 – в неділю і 100 у понеділок, повідомив заступник губернатора Тегерана.
Протести охопили Іран наприкінці минулого року. За останніми даними, загинуло щонайменше 23 людини.
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