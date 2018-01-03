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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Заарештованим учасникам протестів в Ірані загрожує смертна кара

05:55, сьогодні 273 Читать новость на русском
Масові протести у Ірані
Масові протести у Ірані / Business Insider

Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у "неприязні до Бога", через що їх можуть засудити до страти.

Про це заявив голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді, передає "Українська правда" з посиланням на іранське інформагентство Tasnim.

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"З кожним днем заарештованих чекають усе суворіші покарання. Їх розглядають не як протестувальників, а як бунтівників, які намагаються завдати шкоди системі органів державної влади", – підкреслив Казанфарабаді.

Варто зазначити, що за останніми даними, впродовж трьох днів лише в Тегерані заарештували 450 протестувальників: 200 – в суботу, 150 – в неділю і 100 у понеділок, повідомив заступник губернатора Тегерана.

Протести охопили Іран наприкінці минулого року. За останніми даними, загинуло щонайменше 23 людини.

Теги: Новини політики Іран
Джерело: 24 Канал
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