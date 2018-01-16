У Івано-Франківську містяни обрали новий логотип міста: фото
15:28, сьогодні 777 Читать новость на русском
У Івано-Франківську проводилось голосування щодо визначення думки громадян "Який логотип найкращий для міста Івано-Франківська". Загалом було представлено 8 варіантів.
За даними голосування лідером був визначений варіант № 2. За нього віддали 419 голосів. Загалом у голосування взяло участь 1060 осіб.
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Запропоновані логотипи Івано-Франківська
Тепер дане рішення слід внести на розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради, яка і має проголосувати за нього.
Джерело: 24 Канал
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