У будівлі ГПУ помер екс-прокурор, якого підозрювали у злочині проти Майдану

11 лютого у будівлі Головного слідчого управління ГПУ помер колишній прокурор київської прокуратури Андрій Сайчук після ознайомлення з матеріалами справи, у якій його підозрюють – незаконне ув'язнення 72-річного активіста Миколи Пасічника під час Революції Гідності.

Про подію повідомив начальник Відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олексій Донський, йдеться на сайті "Укрінформу".

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За його словами, Андрій Сайчук помер ще до приїзду "швидкої допомоги",

Як розповів мені слідчий, досудове розслідування стосовно Сайчука було завершене і він ходив знайомитися з матеріалами кримінального провадження. І сьогодні він укотре приходив знайомитися з матеріалами, почитав матеріали, попрощався і пішов. Уже, коли був біля ліфта, раптом відчув себе погано, впав, увесь посинів,

– розповів Донський.

До слова, український журналіст Данило Мокрик показав, ймовірно, останнє фото Сайчука, – за його словами, тільки вранці в день трагедії вони бачилися в Подільському суді і сварилися, бо колишній прокурор забороняв знімати його.

Що відомо про екс-прокурора Андрія Сайчука? Андрій Сайчук раніше працював в Оболонській прокуратурі Києва і вів справу 72-річного активіста Євромайдану Миколи Пасічника, якого затримали в січні 2014 року, при цьому, бійці "Беркута" тоді сильно побили чоловіка.



У минулому році слідство визнало, що Сайчук заарештував активіста незаконно, в зв'язку з чим його затримали, після чого той вийшов під заставу і працював адвокатом.