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      У Каліфорнії знову стався потужний землетрус: фото і відео

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      У Каліфорнії спалахнули пожежі через землетрус
      У Каліфорнії спалахнули пожежі через землетрус / apnews.com

      У південних районах Каліфорнії у США уже вдруге стався потужний землетрус магнітудою 7,1 балів. Стихійне лихо викликало пожежі та зруйнувало дороги.

      Землетрус називають найсильнішим за останні 20 років, пише Associated Press. Епіцентр нових підземних поштовхів розташований поблизу міста Риджкрест, що за 240 кілометрів від Лос-Анджелеса.

      Нещодавно: Береги Японії сколихнув землетрус, а згодом накрило цунамі: є постраждалі

      Через оперативне спрацювання системи попередження влада була готова до нового землетрусу.

      Це вже третій землетрус у Каліфорнії у цьому році. Так, 26 червня біля узбережжя американського штату Каліфорнія була зафіксована сейсмічна активність потужністю 5,6 балів.

      Влада регіону повідомила про сильні пошкодження будівель внаслідок стихійного лиха.

      каліфорнія землетрус пожежа
      У Каліфорнії спалахнули пожежі через землетрус/ Фото: Associated Press

      Окрім того, постраждали люди. Точна кількість поки невідома.

      землетрус каліфорнія магазин
      Так виглядає магазин після землетрусу/ Фото: Associated Press

      У Каліфорнії 4 липня у пустелі Мохаве приблизно в 240 кілометрів на північний схід від Лос-Анджелеса стався землетрус магнітудою 6,4 балів. Унаслідок цього постраждали 15 осіб. Влада штату оголосила надзвичайний стан.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Землетрус Стихійні лиха
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