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      У Каліфорнії ввели режим надзвичайної ситуації через найпотужніший за останні 25 років землетрус

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      Землетрус у Каліфорнії
      Землетрус у Каліфорнії / CNN

      Режим надзвичайної ситуації було введено у четвер в окрузі Керн на півдні американського штату Каліфорнія через землетрус магнітудою 6,4. Підземні поштовхи такої сили стали найбільш потужними за останні 25 років.

      В заяві, опублікованій на сайті губернатора штату Гевіна Ньюсома мовиться, що влада штату сприяє у ліквідації можливих наслідків стихійного лиха надаючи усі наявні ресурси. Для цього на території штату ввели режим надзвичайної ситуації.

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      Такий крок дозволить місцевій владі отримати доступ до деяких додаткових фондів.

      На території округу Керн розташоване місто Ріджкрест з населенням близько 28 тисяч осіб. Мер міста Ріджкрест Бріден зазначила в ефірі телеканалу CNN, що після землетрусу в місті почалися численні пожежі. Їх причиною, імовірно, стало пошкодження газопроводу.

      Представники служби пожежної охорони округу заявили, що внаслідок пожеж кілька людей отримали легкі травми. Інформація про загиблих наразі не надходило. В одній з лікарень Ріджкрест була проведена евакуація. 15 пацієнтів перевели в інші медичні установи.

      Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу розташований в 195 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса, неподалік від Ріджкрест. Осередок землетрусу залягав на глибині 9 кілометрів.


      Місце землетрусу у штаті Каліфорнія


      Внаслідок землетрусу у місті почалися пожежі / Фото CNN


      Південна частина штату покрилася низкою розломів внаслідок землетрусу
       

       

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      Теги: Новини США Землетрус
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