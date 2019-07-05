У Каліфорнії ввели режим надзвичайної ситуації через найпотужніший за останні 25 років землетрус

Режим надзвичайної ситуації було введено у четвер в окрузі Керн на півдні американського штату Каліфорнія через землетрус магнітудою 6,4. Підземні поштовхи такої сили стали найбільш потужними за останні 25 років.

В заяві, опублікованій на сайті губернатора штату Гевіна Ньюсома мовиться, що влада штату сприяє у ліквідації можливих наслідків стихійного лиха надаючи усі наявні ресурси. Для цього на території штату ввели режим надзвичайної ситуації.

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Такий крок дозволить місцевій владі отримати доступ до деяких додаткових фондів.

На території округу Керн розташоване місто Ріджкрест з населенням близько 28 тисяч осіб. Мер міста Ріджкрест Бріден зазначила в ефірі телеканалу CNN, що після землетрусу в місті почалися численні пожежі. Їх причиною, імовірно, стало пошкодження газопроводу.

Представники служби пожежної охорони округу заявили, що внаслідок пожеж кілька людей отримали легкі травми. Інформація про загиблих наразі не надходило. В одній з лікарень Ріджкрест була проведена евакуація. 15 пацієнтів перевели в інші медичні установи.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу розташований в 195 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса, неподалік від Ріджкрест. Осередок землетрусу залягав на глибині 9 кілометрів.



Місце землетрусу у штаті Каліфорнія



Внаслідок землетрусу у місті почалися пожежі / Фото CNN



Південна частина штату покрилася низкою розломів внаслідок землетрусу

