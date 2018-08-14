У камерах екс-бійців "Торнадо" провели обшуки: знайшли зброю та випивку
У камерах екс-бійців "Торнадо" у Лук'янівському СІЗО знайшли прапор зі свастикою, алкоголь та багато холодної зброї.
Відповідні фото зі знахідками оприлюднила у своєму Twitter речниця генпрокурора Лариса Сарган.
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Обшуки в камерах Лукянівського СІЗО. Вони точно герої?
– підписала знімки Сарган.
Зазначимо, що вона не уточнила, ні коли саме проводили обшуки, ні що вилучили, лише оприлюднила декілька фото.
Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 14 серпня у Лук’янівському СІЗО зустрілася з ув’язненими працівниками роти "Торнадо". Раніше, 9 серпня, екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО.
Додамо, що у червні 2015 року батальйон "Торнадо" зі скандалом вивели із зони АТО та розформували, а 12 бійців арештували. Їх звинувачували в організації банди, мародерстві та зґвалтуванні. Самі бійці все заперечували.
У квітні 2017 року 12 екс-бійців розформованої спецроти "Торнадо" МВС України отримали покарання за злочини, які скоїли проти мирного населення Донбасу.