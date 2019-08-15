У Канаді в житловому будинку вибухнув газ, сотні людей евакуйовують: фото, відео
У приватному будинку в канадському місті Лондон поблизу Торонто вибухнула газова труба. Після цього пожежа охопила цілий квартал, семеро людей отримали поранення, а жителів сусідніх будинків евакуйовують.
Будинок, у якому пролунав вибух, зруйнований ущент, пише Укрінформ. Ще сім сусідніх помешкань зазнали серйозних ушкоджень.
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Через потужний вибух поранення різного ступеню тяжкості отримали щонайменше семеро осіб – правоохоронці та пожежники. Наразі їм вдалося загасити вогонь.
У житловому будинку в Канаді прогримів вибух, усе зруйновано / Фото London Police ON
Окрім того, з місця інциденту евакуювували близько сотні жителів навколишніх будинків. Міська влада розміщує усіх постраждалих у готельних номерах.
Відомо, що вибух пролунав після того, як у будинок на шаленій швидкості влетів автомобіль. За його кермом була 23-річна місцева дівчина.
Правоохоронці вже затримали порушницю та висунули їй обвинувачення у порушенні правил дорожнього руху.
Вибух у канадському будинку / Фото London Police ON