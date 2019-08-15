У Канаді в житловому будинку вибухнув газ, сотні людей евакуйовують: фото, відео

У приватному будинку в канадському місті Лондон поблизу Торонто вибухнула газова труба. Після цього пожежа охопила цілий квартал, семеро людей отримали поранення, а жителів сусідніх будинків евакуйовують.

Будинок, у якому пролунав вибух, зруйнований ущент, пише Укрінформ. Ще сім сусідніх помешкань зазнали серйозних ушкоджень.

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Через потужний вибух поранення різного ступеню тяжкості отримали щонайменше семеро осіб – правоохоронці та пожежники. Наразі їм вдалося загасити вогонь.

У житловому будинку в Канаді прогримів вибух, усе зруйновано / Фото London Police ON

Окрім того, з місця інциденту евакуювували близько сотні жителів навколишніх будинків. Міська влада розміщує усіх постраждалих у готельних номерах.

Відомо, що вибух пролунав після того, як у будинок на шаленій швидкості влетів автомобіль. За його кермом була 23-річна місцева дівчина.

Правоохоронці вже затримали порушницю та висунули їй обвинувачення у порушенні правил дорожнього руху.



Вибух у канадському будинку / Фото London Police ON

*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6 — London Police ON (@lpsmediaoffice) August 15, 2019

BREAKING: Cellphone video of chaotic scene on Woodman Ave in Old East Village after a car hits a house, triggering fire & explosion. #LdnOnt #OEV pic.twitter.com/3V05ylZTPL — Daryl Newcombe (@DNewcombeCTV) August 15, 2019

BREAKING: Car collides with house possibly on Woodman Ave. in east #LdnOnt. House catches fire followed by explosion. Police have evacuated neighbourhood. No word on injuries. Video: pic.twitter.com/TBdqrqiKWE — Daryl Newcombe (@DNewcombeCTV) August 15, 2019