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      У Канаді в житловому будинку вибухнув газ, сотні людей евакуйовують: фото, відео

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      Вибух у житловому будинку в Канаді
      Вибух у житловому будинку в Канаді / Фото з Тwitter

      У приватному будинку в канадському місті Лондон поблизу Торонто вибухнула газова труба. Після цього пожежа охопила цілий квартал, семеро людей отримали поранення, а жителів сусідніх будинків евакуйовують.

      Будинок, у якому пролунав вибух, зруйнований ущент, пише Укрінформ. Ще сім сусідніх помешкань зазнали серйозних ушкоджень.

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      Через потужний вибух поранення різного ступеню тяжкості отримали щонайменше семеро осіб – правоохоронці та пожежники. Наразі їм вдалося загасити вогонь.

      У житловому будинку в Канаді прогримів вибух, усе зруйновано / Фото London Police ON

      Окрім того, з місця інциденту евакуювували близько сотні жителів навколишніх будинків. Міська влада розміщує усіх постраждалих у готельних номерах. 

      Відомо, що вибух пролунав після того, як у будинок на шаленій швидкості влетів автомобіль. За його кермом була 23-річна місцева дівчина.

      Правоохоронці вже затримали порушницю та висунули їй обвинувачення у порушенні правил дорожнього руху.


      Вибух у канадському будинку / Фото London Police ON

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Надзвичайні ситуації Канада Вибух
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