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      У Танзанії вибухнула цистерна з пальним: загинули 57 людей – фото і відео 18+

      334 Читать новость на русском
      Вибух бензовоза у Танзанії: загинули 57 людей
      Вибух бензовоза у Танзанії: загинули 57 людей / iz.ru

      На сході Танзанії вибухнула автоцистерна з пальним. Внаслідок вибуху загинули 57 осіб, ще десятки людей отримали травми та опіки різної важкості.

      Очевидці розповіли, що перед вибухом довкола автоцистерни скупчилося багато людей, повідомляє видання AP.

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      Видання The Citizen також зазначає, що люди намагалися набрати собі пальне, яке вилилося з танкера, коли той спалахнув і вибухнув. Очевидці розповіли, що причиною вибуху стала сигара, яку поряд з розлитим пальним закурив чоловік, що збирав пальне.

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      Цікаво, що масові загибелі людей під час крадіжок палива у Східній Африці – не рідкість. Через високі бідність та ціни на пальне, люди часто змушені вдаватися до крадіжок, що іноді має фатальні наслідки.

      blog_ava
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      Теги: Африка Жертви Вибух
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