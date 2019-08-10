У Танзанії вибухнула цистерна з пальним: загинули 57 людей – фото і відео 18+

На сході Танзанії вибухнула автоцистерна з пальним. Внаслідок вибуху загинули 57 осіб, ще десятки людей отримали травми та опіки різної важкості.

Очевидці розповіли, що перед вибухом довкола автоцистерни скупчилося багато людей, повідомляє видання AP.

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Видання The Citizen також зазначає, що люди намагалися набрати собі пальне, яке вилилося з танкера, коли той спалахнув і вибухнув. Очевидці розповіли, що причиною вибуху стала сигара, яку поряд з розлитим пальним закурив чоловік, що збирав пальне.

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Цікаво, що масові загибелі людей під час крадіжок палива у Східній Африці – не рідкість. Через високі бідність та ціни на пальне, люди часто змушені вдаватися до крадіжок, що іноді має фатальні наслідки.