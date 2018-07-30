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У Канаді вирують масштабні лісові пожежі: рятувальники не можуть взяти їх під контроль

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Лісова пожежа у Канаді з висоти пташиного польоту
Лісова пожежа у Канаді з висоти пташиного польоту / ngnews.ca

На території канадської провінції Онтаріо вирує 39 лісових пожеж, 14 із них рятувальники не можуть взяти під контроль.

Про це з посиланням на міністерство природних ресурсів та лісництва Онтаріо передає "Укрінформ".

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Зазначається, що найбільша пожежа наразі вирує поблизу озера Леді Евелін. Там горить близько 270 кілометрів лісу, що можна співставити із площею Одеси.

До гасіння цієї пожежі залучили групу мексиканських пожежників.

Окрім цього, через масштабні займання було оголошено термінову евакуацію для жителів двох населеих пунктів, які розташовані за 300 кілометрів від Торонто.

Вогнеборці також намагаються захистити від загоряння залізничний міст.

Рятувальники просять місцеве населення дотримуватися підвищених заходів безпеки через високу задимленість, яка може зумовити проблеми із диханням.

На щастя, жодна цивільна людина через пожежі у Канаді не загинула, проте один рятувальник помер за невідомих обставин.

Теги: Канада Пожежа
Джерело: 24 Канал
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