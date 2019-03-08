У Канаді звели найдовший у світі сніговий лабіринт: вражаючі фото та відео

Рекордний лабіринт зі снігу має два метри заввишки й майже півтора кілометра завдовжки.

Тунель звели поблизу міста Вінніпег, столиці канадської провінції Манітоба.

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Восени Клінт й Енджі Мас вирощують кукурудзу на своїй приватній фермі. Коли вони дізналися, що попереду – холодна та довга зима, вирішили спорудити щось незвичне та нове.



Лабіринт канадців із кукурудзи

Під час будівництва відчайдухи використали 300 вантажівок снігу. Всередині споруди відвідувачів зустрічають льодові скульптури, а у декількох місцях горить багаття – щоб гості могли розігрітися, перш ніж продовжити шукати вихід з лабіринту.

Дивіться фото: рекордний сніговий лабіринт у Канаді:



У книзі рекордів Гіннеса взялися досліджувати споруду: там провели її 3D-сканування й підтвердили рекордні 2300 квадратних метрів. Це – на чверть більше, ніж у попереднього рекордсмена, лабіринту в містечку Сандер Бей у канадській провінції Онтаріо.

У Канаді звели найбільший у світі лабіринт зі снігу: дивіться відео