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      У Канаді звели найдовший у світі сніговий лабіринт: вражаючі фото та відео

      194 Читать новость на русском
      Сніговий лабіринт у Канаді
      Сніговий лабіринт у Канаді / Соцмережі

      Рекордний лабіринт зі снігу має два метри заввишки й майже півтора кілометра завдовжки.

      Тунель звели поблизу міста Вінніпег, столиці канадської провінції Манітоба.

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      Восени Клінт й Енджі Мас вирощують кукурудзу на своїй приватній фермі. Коли вони дізналися, що попереду – холодна та довга зима, вирішили спорудити щось незвичне та нове.


      Лабіринт канадців із кукурудзи

      Під час будівництва відчайдухи використали 300 вантажівок снігу. Всередині споруди відвідувачів зустрічають льодові скульптури, а у декількох місцях горить багаття – щоб гості могли розігрітися, перш ніж продовжити шукати вихід з лабіринту.

      Дивіться фото: рекордний сніговий лабіринт у Канаді:


      У книзі рекордів Гіннеса взялися досліджувати споруду: там провели її 3D-сканування й підтвердили рекордні 2300 квадратних метрів. Це – на чверть більше, ніж у попереднього рекордсмена, лабіринту в містечку Сандер Бей у канадській провінції Онтаріо.

      У Канаді звели найбільший у світі лабіринт зі снігу: дивіться відео

       

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      Джерело: 24 Канал
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