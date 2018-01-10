У Карпатах зійшли три величезні лавини
У Карпатах рятувальники виявили три сходження мокрих лавин в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Зокрема дві з них зійшли з гори Темнатик і ще одна з Говерли.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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За даними Сл Плай (Закарпатська обл.) виявлено сходження двох мокрих лавин з гори Темнатик об'ємами 20000 і 18000 кубічних метрів, висота відриву 1050 і 1080 метрів над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 7-8 січня 2018 року. Збитків не завдано.
За даними Сл Пожижевська (Івано-Франківська обл.) виявлено сходження мокрої лавини зі східного схилу гори Говерла об'ємом 1200 кубічних метрів. Лавина зійшла вночі на 9 січня 2018 року.
Окрім того, у МВС наголосили, що під час сходження лавин обійшлося без жертв.
Також сьогодні, 10 січня, на високогір'ї Івано-Франківської області в Карпатах значна сніголавинна небезпека (3 рівень), тому місцевих мешканців і туристів закликають бути обережними у гірській місцевості.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року у Карпатах зійшла мокра лавина з гори Темнатик (Закарпатська область).