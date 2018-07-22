У Казахстані науковці виявили коштовності, датовані 8 століттям до нашої ери

Науковці в Казахстані натрапили на неймовірну знахідку: в кургані вчені знайшли чимало золотих прикрас. За попередніми даними, коштовності датовані 8 – 7 століттям до нашої ери.

Як повідомляє прес-служба акима Східно-Казахстанської області, дослідники виявили понад 3 тисяч стародавніх ювелірних виробів. Вчені стверджують, що багато прикрас є унікальними, адже таких не було в жодному іншому кургані. Зокрема, мова йде про жіночі сережки-дзвіночки, пластини та жіноче намисто з дорогоцінними каменями. Також серед унікальних знахідок золоте спорядження для коней.

Читайте також: Археологи розкрили гранітний саркофаг, якому більше 2 тисяч років

Велика кількість цінних знахідок в даному кургані дозволяють говорити нам про те, що тут можуть бути поховані чоловік і жінка, які належали до еліти сакського суспільства,

– зазначив археолог Зейнолла Самашев.

Відомо, що на надзвичайну знахідку натрапили під час експедиції на місці поховання "Елеком-2". Вчені провели тривалий час в Східно-Казахстанській області, де й розташований курган.

Наразі науковці вже почали досліджувати старовинні прикраси. За їх словами, вироби датовані 8 – 7 століттям до нашої ери. Вражає не тільки їх вік, але й технологія виготовлення: круговий бісер, яким прикрашали вбрання того часу, свідчить, що люди володіли майстерністю мікропайки.

"Це зовсім інший погляд на історію нашого народу. Все, що ми сьогодні знаходимо, говорить про те, що у людей того часу були розвинені технології, металургійна спеціалізація, а значить, були відкриті розрізи, шахти, видобуток руди, збагачення, плавка і отримання кінцевого продукту. Була глибока індустріальна культура. Це повністю змінює образ кочового народу ", – сказав аким області Даніал Ахметов.