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      У Китаї на хімзаводі стався вибух: є загиблі та поранені

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      Вибух на хімзаводі у Китаї (ілюстративне фото)
      Вибух на хімзаводі у Китаї (ілюстративне фото) / chemistryworld.com

      Внаслідок вибуху на хімічному заводі у місті Бенбу, китайська провінція Аньхой, дві людини загинули, ще дев'ятеро отримали поранення. Все сталось тоді, коли із резервуару намагались врятувати колегу.

      Близько 18 години вечора 30 червня спробітник заводу пішов чистити резервуар. Але застряг і виявився заблокованим всередині об'єкта, повідомляє en.people.cn.

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      Колеги спробували витягнути чоловіка, але не змогли. Тоді викликали надзвичайників. Саме під час рятувальної операції резервуар-сховище вибухнуло – загинули працівник і один пожежник. Ще дев'ятеро рятувальників зазнали поранень, їх госпіталізували. 

      Чи відбувся витік хімікатів, наразі не повідомляють. Триває розслідування.

      blog_ava
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      Теги: Китай Жертви Екологія
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