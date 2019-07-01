У Китаї на хімзаводі стався вибух: є загиблі та поранені

Внаслідок вибуху на хімічному заводі у місті Бенбу, китайська провінція Аньхой, дві людини загинули, ще дев'ятеро отримали поранення. Все сталось тоді, коли із резервуару намагались врятувати колегу.

Близько 18 години вечора 30 червня спробітник заводу пішов чистити резервуар. Але застряг і виявився заблокованим всередині об'єкта, повідомляє en.people.cn. Читайте також: Повінь у Тулуні: під воду пішло ціле місто у Росії, є загиблі – фото, відео Колеги спробували витягнути чоловіка, але не змогли. Тоді викликали надзвичайників. Саме під час рятувальної операції резервуар-сховище вибухнуло – загинули працівник і один пожежник. Ще дев'ятеро рятувальників зазнали поранень, їх госпіталізували. Чи відбувся витік хімікатів, наразі не повідомляють. Триває розслідування.