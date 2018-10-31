У Києва поліція затримала 20 людей у балаклавах і з газовими балончиками: фото

У середу, 31 жовтня, в центрі Києва біля будівлі Кабінету міністрів поліцейські з нацгвардійцями затримали близько 20 молодих людей. Їх силою завели в автозак живим коридором з бійців МВС.

"Апостроф" з посиланням на джерело в поліції повідомляє, що молодики у дворику на вулиці Інститутській почали одягати балаклави і маски, а також готувати фаєри.

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Вилучені в активістів фаєри

Представник організації "Невідомий патріот" розповів, що молоді люди готувалися до мітингу проти очільника Фонду держмайна Віталія Трубарова. Проте поліція завадила провести акцію і затримала активістів.



Фото з місця затримання невідомих молодиків

Водночас у поліції Києва сповістили, що правоохоронці помітили підозрілих осіб, які перебували біля мікроавтобусів на подвір'ях дому на вулиці Шовковичній.

При огляді у молодих людей поліцейські виявили заборонені предмети: палиці, балаклави, газові балончики, також в одного з них було вилучено зброю.

Всіх затриманих доставили в Печерське управління поліції для надання пояснень.