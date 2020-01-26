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      У Києві чоловік допоміг поліцейським затримати грабіжника: фото

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      Чоловік допоміг затримати грабіжника / shutterstock.com

      Невідомий чоловік під час виходу з тролейбуса витягнув гроші з чужого жіночого рюкзака. Коли киянка озирнулась, то побачила чоловіка, який уже втікав із грішми у руках.

      Жінка одразу повідомила про інцидент поліції. Коли копи прибули на місце події, то побачили бійку між двома чоловіками.

      Зверніть увагу: У київському Гідропарку сталася сутичка: учаснику конфлікту вистрелили в обличчя

      З’ясувалося, що жінка після інциденту почала кликати на допомогу, на що відреагував небайдужий перехожий та кинувся наздоганяти кривдника.

      Поліцейські одразу затримали зловмисника. Ним виявився мешканець столиці, 1978 року народження. Відомо, що фігурант неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за подібні злочини.

      київ грабіж поліція
      Поліцейські затримали зловмисника/ Фото: Нацполіція

      Слідчі розпочали кримінальне провадження за грабіж. Винуватцю загрожує позбавлення волі до 4 років.

      Раніше: У Києві чоловік із наплічником Glovo помер за загадкових обставин

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Кримінальні новини Транспорт
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