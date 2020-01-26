У Києві чоловік допоміг поліцейським затримати грабіжника: фото

Невідомий чоловік під час виходу з тролейбуса витягнув гроші з чужого жіночого рюкзака. Коли киянка озирнулась, то побачила чоловіка, який уже втікав із грішми у руках.

Жінка одразу повідомила про інцидент поліції. Коли копи прибули на місце події, то побачили бійку між двома чоловіками.

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З’ясувалося, що жінка після інциденту почала кликати на допомогу, на що відреагував небайдужий перехожий та кинувся наздоганяти кривдника.

Поліцейські одразу затримали зловмисника. Ним виявився мешканець столиці, 1978 року народження. Відомо, що фігурант неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за подібні злочини.



Поліцейські затримали зловмисника/ Фото: Нацполіція

Слідчі розпочали кримінальне провадження за грабіж. Винуватцю загрожує позбавлення волі до 4 років.

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