У Києві чоловік напав на поліцейського та прострелив йому ноги: деталі

Після робочої зміни працівник поліції помітив підозрілого чоловіка, який лазив між машинами на парковці. Правоохоронець зробив зауваження незнайомцю, а це у свою чергу вилилося у бійку зі стріляниною.

Поліцейський показав службове посвідчення, на що отримав ляпаса. Відтак нападник став тікати, зрештою, між чоловіками сталася бійка, повідомляють у пресслужбі поліції Києва.

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Під час штовханини, нападник дістав пістолет та чотири рази поцілив у сторону поліцейського. У цей момент вже під'їхало підкріплення – екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції. Вони і затримали правопорушника на місці.

Потерпілого оглянули медики та терміново направили у лікарню з вогнепальними пораненнями ніг.

У 28-річного нападника слідчі вилучили пістолет для відстрілу гумових куль.



Пістолет для відстрілу гумових куль

Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За скоєне нападнику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.



Нападнику втекти не вдалося: його затримали поліцейські

Дивіться оперативне відео поліції з місця сутички