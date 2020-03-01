У Києві дотла згоріла маршрутка: фото, відео

Вранці 1 березня у Солом'янському районі Києва спалахнула маршрутка. Водій встиг вивести усіх пасажирів з салону, однак сам отримав опіки.

Спалах стався на зупинці поблизу Апеляційного суду. Як повідомляє кореспондентка 24 каналу з місця події, у маршрутки загорівся двигун.

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Водій вчасно встиг помітити задимлення і вивів усіх пасажирів на вулицю. Чоловік почав гасити полум'я самостійно, однак через це отримав опіки рук. Рятувальники загасили автобус повністю. Від нього цілим залишився лише кузов та металеві каркаси сидінь.

Як горіла маршрутка біля Апеляційного суду

На Солом‘янській площі сьогодні зранку прямо під час руху почав палати маршрутний автобус. Ліквідували пожежу рятувальники #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 1 березня 2020 р.

У результаті пожежі пасажири маршрутки не постраждали. Водієві з опіками медики надали допомогу на місці події.

У Києві дотла згоріла маршрутка – дивіться фото 24 каналу

Рештки згорілої маршрутки забрав евакуатор.



Від маршрутки цілим залишився кузов і каркаси сидінь та поручнів / фото 24 каналу

Де стався спалах маршрутки