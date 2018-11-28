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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Києві евакуюють всі супермаркети "Сільпо": фото

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      До поліції надійшло повідомлення про замінування "Сільпо"
      До поліції надійшло повідомлення про замінування "Сільпо" / Фото з відкритих джерел

      У середу, 28 листопада, поліція Києва отримала повідомлення про замінування одного з супермаркетів "Сільпо". Та оскільки не зазначили, якого саме, то довелося розпочати евакуацію всіх закладів.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. 

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      "Інформація про вибухівку у магазинах надійшла у Службу безпеки України. До огляду приміщень залучені кілька груп поліцейських, до складу яких входять вибухотехніки та кінолог", – зазначили в повідомленні. 


      Пошук вибухівки у "Сільпо" на Віноградарі, Київ // 24 канал

      Як пише "РБК-Україна", йдеться саме про мережу супермаркетів "Сільпо". Кілька груп правоохоронців перевіряють всю мережу на наявність вибухівки. 

      Та окрім вибухівки, поліція та СБУ шукають і тих, хто повідомив про замінування.

       

      Теги: Новини Києва СБУ Поліція
      Джерело: 24 Канал
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