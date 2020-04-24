У Києві горіло Байкове кладовище: причина

У столиці на території Байкового кладовища сталася пожежа. Її спровокувало паління сміття. Рятувальникам вдалося погасити вогонь, жертв і постраждалих немає.

Про пожежу на території Байкового кладовища повідомляє пресслужба ДСНС.

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Увечері 23 квітня надійшла інформація про пожежу на Байковому кладовищі в Голосіївському районі Києва,

– йдеться у повідомленні.

На місце прибули рятувальники. Вогнеборці встановили, що горить сміття в п’яти окремих осередках на території Байкового кладовища. Загальна площа займання становила 100 квадратних метрів.

Впродовж години пожежу вдалося загасити. Жертв та постраждалих немає.

За попередніми даними, причиною пожежі є "занесення невідомими стороннього джерела запалювання (підпал)".

Рятувальники нагадують, що через епідеміологічну ситуацію з 17 квітня обмежено відвідування всіх кладовищ Києва.

Що відомо про Байкове кладовище? Розташоване у Голосіївському районі Києва. Пам'ятка історії та культури: одна з найстаріших у місті, ховати тут почали ще 1834 року. Площа – 72,47 гектара. Закрите для масових поховань.



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