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      У Києві горіло Байкове кладовище: причина

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      У Києві горіло Байкове кладовище
      У Києві горіло Байкове кладовище / Пресслужба ДСНС

      У столиці на території Байкового кладовища сталася пожежа. Її спровокувало паління сміття. Рятувальникам вдалося погасити вогонь, жертв і постраждалих немає.

      Про пожежу на території Байкового кладовища повідомляє пресслужба ДСНС.

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      Увечері 23 квітня надійшла інформація про пожежу на Байковому кладовищі в Голосіївському районі Києва,
      – йдеться у повідомленні.

      На місце прибули рятувальники. Вогнеборці встановили, що горить сміття в п’яти окремих осередках на території Байкового кладовища. Загальна площа займання становила 100 квадратних метрів.

      Впродовж години пожежу вдалося загасити. Жертв та постраждалих немає.

      За попередніми даними, причиною пожежі є "занесення невідомими стороннього джерела запалювання (підпал)".

      Рятувальники нагадують, що через епідеміологічну ситуацію з 17 квітня обмежено відвідування всіх кладовищ Києва.

      Що відомо про Байкове кладовище? Розташоване у Голосіївському районі Києва. Пам'ятка історії та культури: одна з найстаріших у місті, ховати тут почали ще 1834 року. Площа – 72,47 гектара. Закрите для масових поховань.

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      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Карантин в Україні 2020 Новини Києва
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