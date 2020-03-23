У Києві інкасаторський бус зіштовхнувся з легковиком: є загиблі – фото
У Дарницькому районі Києва сталася жахлива ДТП. Зіткнулися Chevrolete Aveo та інкасаторський бус Volkswagen. У результаті загинули двоє людей.
Аварія трапилася на з'їзді з Південного мосту в напрямку Харківської площі. Про це повідомляє "Еспресо".
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Приблизно о 3:30 біля міста Славутич з незрозумілих причин зіштовхнулися Chevrolete Aveo та інкасаторський бус Volkswagen,
– мовиться у повідомленні.
У результаті ДТП загинув 34-річний водій Chevrolete та пасажирка авто, жінка віком 25 – 30 років. Вони отримали травми, несумісні з життям. Рятувальники за допомогою інструментів деблокували тіла.
Водій та пасажирка Chevrolete загинули на місці / Фото "Еспресо"
У Volkswagen був лише 44-річний водій. Його з травмами різного ступеня тяжкості забрала швидка.
На місці працюють патрульні та слідчі.
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