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      У Києві інкасаторський бус зіштовхнувся з легковиком: є загиблі – фото

      - Читать новость на русском
      Смертельна ДТП у Києві / espreso.tv

      У Дарницькому районі Києва сталася жахлива ДТП. Зіткнулися Chevrolete Aveo та інкасаторський бус Volkswagen. У результаті загинули двоє людей.

      Аварія трапилася на з'їзді з Південного мосту в напрямку Харківської площі. Про це повідомляє "Еспресо".

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      Приблизно о 3:30 біля міста Славутич з незрозумілих причин зіштовхнулися Chevrolete Aveo та інкасаторський бус Volkswagen,
      – мовиться у повідомленні.

      У результаті ДТП загинув 34-річний водій Chevrolete та пасажирка авто, жінка віком 25 – 30 років. Вони отримали травми, несумісні з життям. Рятувальники за допомогою інструментів деблокували тіла.


      Водій та пасажирка Chevrolete загинули на місці / Фото "Еспресо"

      У Volkswagen був лише 44-річний водій. Його з травмами різного ступеня тяжкості забрала швидка.

      На місці працюють патрульні та слідчі.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Постраждалі Жертви Аварії та ДТП Новини Києва Новини України
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