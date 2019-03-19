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      У Києві іноземець побив жінок-ромів, які обікрали його: відео 18+

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      У Києві іноземець побив ромів, які обікрали його
      У Києві іноземець побив ромів, які обікрали його / Кадр з відео

      У Києві темношкірий іноземець побив жінок ромської національності, які спробували його обікрасти, але попались на гарячому. Розбірки зафіксували на відео та опублікували в мережі.

      "Це розбірка між іноземцем та дамами, які цього іноземця обікрали. Правильно вчинив чи треба було дочекатися поліції?", – мовиться в підписі до відео у Facebook-спільноті "Киев оперативный"

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      На записі видно, як обурений чоловік шарпає, копає та валить на землю одну з ромок. Жінка кричить, проте обіцяє більше на повторювати свого вчинку.

      У коментарях до публікації більшість людей підтримали вчинок іноземця.

      Это разборка П̶и̶т̶е̶р̶с̶к̶а̶я̶ между иностранцем и дамами, которые этого иностранца обворовали. Правильно поступил или надо было дождаться полицию?

      Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 18 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Роми Сутички Пограбування
      Джерело: 24 канал
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