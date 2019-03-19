У Києві іноземець побив жінок-ромів, які обікрали його: відео 18+
У Києві темношкірий іноземець побив жінок ромської національності, які спробували його обікрасти, але попались на гарячому. Розбірки зафіксували на відео та опублікували в мережі.
"Це розбірка між іноземцем та дамами, які цього іноземця обікрали. Правильно вчинив чи треба було дочекатися поліції?", – мовиться в підписі до відео у Facebook-спільноті "Киев оперативный"
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На записі видно, як обурений чоловік шарпає, копає та валить на землю одну з ромок. Жінка кричить, проте обіцяє більше на повторювати свого вчинку.
У коментарях до публікації більшість людей підтримали вчинок іноземця.
Джерело: 24 канал
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