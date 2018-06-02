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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві люди вийшли на мітинг, щоб підтримати Сенцова

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Мітинг на підтримку Олега Сенцова.
Мітинг на підтримку Олега Сенцова. / 24 канал

У суботу, 2 червня, в Києві на майдані Незалежності розпочався мітинг на підтримку Олега Сенцова.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка. 

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На майдані зібралося близько 100 людей. Організатори поставлять театралізовану виставу, щоб звернути увагу всього світу на те, що зараз відбувається з нашими політичними в’язнями.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 20 день, учасники акцій дуже хвилюються за його стан здоров’я, проте Олег сказав, що він буде голодуватиме до тих пір, поки всіх політичних в’язнів не звільнять.

На площі встановили "червону картку" для Кремля від Києва. Також люди прийшли з плакатами щодо ігнорування Чемпіонату світу з футболу 2018, який відбудеться в Росії.


"Червона картка" для Кремля від Києва

Нагадаємо, 1 червня стартувала всесвітня акція на підтримку Олега Сенцова. "Постав "червону картку" Путіну!" – під таким гаслом тривають акції на підтримку режисера та інших українських бранців Кремля. Одними з перших мітинг провели у Страсбурзі в Європарламенті. Акцію організував литовський депутат – друг України Петрас Ауштревічюс.

Теги: Новини України Олег Сенцов протести Українці в полоні РФ заручники Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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