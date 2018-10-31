У Києві люди залишились без світла через забудовника: чому вони ж самі у тому винні

Кілька десятків людей перекрили Харківське шосе, вони вимагали відновити подачу електроенергії.

За їхніми словами, компанія постачальник електроенергії, без попередження припинила надавати послуги в їхніх помешканнях, залишивши людей без світла, опалення та води.

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Із цими будинками вже не вперше подібні проблеми.

Багато людей з дітьми, з дитячими візочками, інвалідів, людей похилого віку, які або застрягли, і не можуть піднятися на 25-26 поверх, або в своїх квартирах і не можуть просто вийти,

– розповіла мешканка будинку Ольга.

Цей протест не аби як обурив водіїв, які не змогли проїхати харківським шосе. Вони злилися і мали рацію, адже забудовником є скандальний Анатолій Войцеховський, який ошукав понад десять тисяч киян, продавши їм квартири без належної кількості документів.

Я знав, що таке Войцехівський, але не знав, що настільки там все корумповано,

– сказав мешканець ЖК "Маргарита" Олександр.

Житловий комплекс, в якому проживають люди, виявився без жодного договору про під'єднання комунікацій та без права на землю. Доробляли будинки самі мешканці за власний кошт.

Ми прийняли рішення, спільне, загальними зборами, з роз'ясненнями: всі кошти, які ми витратили на цей будинок, а ми вже витратили більше ніж 8 мільйонів гривень – все це фінансують мешканці будинку,

– наголосив мешканець ЖК "Маргарита" Олександр.

Мешканцям будинків Войцеховського, вдалося самотужки укласти договір на постачання електроенергії, відвести інші комунікації. Чого не можна сказати про блокувальників Харківського шосе. Їм відключили електрику, через те, що постачальником була компанія-посередник, у якої виявились чималі борги – близько 2 мільйонів гривень.

А ось Анатолій Войцехівський непогано себе почуває. Після того, як за нього була внесена застава у суді в розмірі 14 мільйонів гривень, вже наступного дня забудовник-аферист втік до Росії. Де зовсім не опікується долею ошуканих ним мешканців.