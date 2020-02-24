У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: багато постраждалих – фото

У Києві маршрутка №474 сполученням станція метро "Харківська" – село Бортничі влетіла у вантажівку. Унаслідок ДТП постраждали щонайменше 11 пасажирів та водій маршрутки.

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням і в'їхав у задню частину вантажівки, повідомили 24 каналу у пресслужбі поліції.

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Унаслідок ДТП постраждали щонайменше 12 людей: 5 – госпіталізували. Водій маршрутки отримав травму середньої важкості.



Щонайменше 12 людей постраждали унаслідок ДТП/ Фото "Київ.Оперативний"

ДТП сталася близько 17 години на проспекті Миколи Бажана між станціями метро "Бориспільська" та "Вирлиця".

Наразі на місці події працює поліція. Слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році?В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині.



За 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.