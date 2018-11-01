У Києві масово евакуювали людей з трьох центральних вокзалів: що сталося

Близько 21:00 1 листопада до правоохоронців Києва надійшло повідомлення про замінування одразу трьох вокзалів: Центрального, Дарницького та автовокзалу, відтак людей звідти було евакуйовано. Наразі фахівці екстрених служб перевіряють, чи інформація про вибухівку є правдивою.

Про це розповіла прес-секретар ДСНС у Києві Світлана Водолага, передає "РБК-Україна".

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"Так, на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування трьох вокзалів у Києві: Центрального, Дарницького та автовокзалу. Наші фахівці працюють на місці, щоб, якщо трапиться біда, розпочати ліквідацію". – зазначила вона.

За її словами, людей евакуювали одразу після повідомлення про замінування.

Додамо, у прес-службі Нацполіції Києва сповістили, що вони зараз перевіряють інформацію про замінування.

Нагадаємо, 31 жовтня через інформацію про замінування у Києві тимчасово було закрито на вхід і на вихід станцію метро "Площа Льва Толстого", поте згодом вона відновила свою роботу.