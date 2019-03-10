У Києві модернізують систему освітлення вулиць

Київрада затвердила програму зовнішнього освітлення Києва на період з 2019 по 2022 роки. Відтак у столиці замінять всі ртутні та натрієві лампи зовнішнього освітлення на світлодіодні. Крім того, планують модернізувати мережі.

Програма модернізації затверджена у рамках стратегії розвитку міста до 2025 року. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

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Окрім переводу зовнішнього освітлення на LED, в Києві також здійснять капітальний ремонт мереж освітлення, модернізують їх зовнішній вигляд. Також у планах вдосконалення транспортних магістралей, парків та скверів.

У відомстві додали, що пріоритетним напрямком є будівництво та ремонт архітектурно-декоративного освітлення місць відпочинку та загального використання.

Варто зазначити, що такий перехід на LED-освітлення суттєво скоротить енергоспоживання та зменшить витрати бюджету міста.

До слова, нещодавно у Києві Архітектори осучаснили інтер'єр вестибюлю та аванзалу одного з найстаріших музеїв України – Національного художнього музею у Києві.