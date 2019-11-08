У Києві на Оболоні затонула яхта: фото, відео

Яхта затонула на Дніпрі в Оболонському районі Києва. На момент інциденту на ній перебували троє чоловіків, вони не постраждали.

Інформація про затонулу яхту між Собачим гирлом і Верблюжим протокою на Дніпрі надійшла до рятувальників вранці 8 листопада. За попередніми даними, яхта була приватною, але без номерів. Також судно було дуже старим.

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Водночас dtp.kiev.ua у фейсбуці повідомляє, що в момент аварії на яхті перебували троє чоловіків. Вони розповіли, що судно натрапило на буй.

Затонула яхта на Дніпрі / фото "Інформатора" та dtp.kiev.ua

На щастя, чоловіки вижили і самостійно змогли допливти до пірсу банного комплексу "Поплавок". Адміністратор закладу покликав чоловіків усередину, щоб погрітися.

Всі, хто перебував на борту, вижили та навіть самостійно виплили... Хлопці повідомили, що натрапили на буй. Однак, їх стан був неадекватним. Попередньо, потерпілі перебували в стані алкогольного сп'яніння,

– наголошується в повідомленні.

Рятувальники додали, що знайшли на дні яхти велику пробоїну. Найімовірніше, вона утворилася після зіткнення з буйом. Саме після удару судно заповнилося водою і пішло на дно.

Дивіться відео, як тоне яхта на Дніпрі в Оболонському районі

Затонула яхта у Києві: дивіться відео



