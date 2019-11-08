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      У Києві на Оболоні затонула яхта: фото, відео

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      У Києві затонула яхта на Дніпрі 8 листопада 2019: фото, відео
      На Оболоні у Києві затонула яхта / kiev.informator.ua

      Яхта затонула на Дніпрі в Оболонському районі Києва. На момент інциденту на ній перебували троє чоловіків, вони не постраждали.

      Інформація про затонулу яхту між Собачим гирлом і Верблюжим протокою на Дніпрі надійшла до рятувальників вранці 8 листопада. За попередніми даними, яхта була приватною, але без номерів. Також судно було дуже старим.

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      Водночас dtp.kiev.ua у фейсбуці повідомляє, що в момент аварії на яхті перебували троє чоловіків. Вони розповіли, що судно натрапило на буй. 

      Затонула яхта на Дніпрі / фото "Інформатора" та  dtp.kiev.ua

      На щастя, чоловіки вижили і самостійно змогли допливти до пірсу банного комплексу "Поплавок". Адміністратор закладу покликав чоловіків усередину, щоб погрітися.

      Всі, хто перебував на борту, вижили та навіть самостійно виплили... Хлопці повідомили, що натрапили на буй. Однак, їх стан був неадекватним. Попередньо, потерпілі перебували в стані алкогольного сп'яніння,
      – наголошується в повідомленні.

      Рятувальники додали, що знайшли на дні яхти велику пробоїну. Найімовірніше, вона утворилася після зіткнення з буйом. Саме після удару судно заповнилося водою і пішло на дно. 

      Дивіться відео, як тоне яхта на Дніпрі в Оболонському районі

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      А вот и Герои ночи с затонувшей яхты: Очевидцы засняли, как яхта с тремя мужчинами пошла на дно. Все, кто находился на борту судна выжили и даже самостоятельно выплыли на Пирс банного комплекса "Поплавок". Администратор заведения забрала путешественников греться. Ребята сообщили, что наткнулись на буй. Однако, их состояние было неадекватным, предварительно потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Напомним: В Киеве на Героев Сталинграда между Собачьим Устьем и Верблюжей протокой затонула яхта. На место прибыла команда спасателей КАРС, водолазы совместно с ГСЧС вытягивают ушедшую на дно яхту. Устанавливаем подробности происшествия и информацию о пострадавших. Рятувальники КАРС 044 430 37 13 facebook.com/KARS.Kyiv/

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       

      Затонула яхта у Києві: дивіться відео

       

       


       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Києва Водний транспорт Надзвичайні ситуації Аварії та ДТП
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