У Києві напали на журналістів на спортмайданчику в Гідропарку: відео

На території столичного Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів, які готували репортажі про карантин. Прокуратура вже розпочала розслідування.

На знімальні групи двох телеканалів ("Еспресо" та ZIK) напали, коли ті готували матеріал про інспектування київських парків та спортивних майданчиків. Про це повідомляє прокуратура Києва.

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Так, один з чоловіків, який перебував на спортивному майданчику в Гідропарку, обурився на зауваження журналістів про те, що він порушує карантин. Він напав на першу знімальну групу та пошкодив їхню техніку.

Через деякий час на вказаний спортмайданчик приїхали журналісти з іншого телеканалу та почали зйомку аналогічного репортажу. Під час зйомки інший невідомий чоловік здійснив напад на другу знімальну групу, застосував фізичну силу щодо журналістки та пошкодив знімальну техніку.

Загалом внаслідок сутичок тілесні ушкодження отримали двоє журналістів та оператор.

Що загрожує нападникам

За фактами інцидентів розпочали два кримінальні провадження. Перше — за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Друге — за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

За перешкоджання нападникам загрожує до 3 років обмеження волі, а за погрози або насильство — до 5 років в'язниці.

Дивіться відео нападу на журналістів у Києві:



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу