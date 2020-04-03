07:19
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві напали на журналістів на спортмайданчику в Гідропарку: відео

      -
      Один із нападників на журналістів / Скріншот з відео

      На території столичного Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів, які готували репортажі про карантин. Прокуратура вже розпочала розслідування.

      На знімальні групи двох телеканалів ("Еспресо" та ZIK) напали, коли ті готували матеріал про  інспектування київських парків та спортивних майданчиків. Про це повідомляє прокуратура Києва.

      До теми Яка ситуація на ринках у Києві після введення обмежень: відео

      Так, один з чоловіків, який перебував на спортивному майданчику в Гідропарку, обурився на зауваження журналістів про те, що він порушує карантин. Він напав на першу знімальну групу та пошкодив їхню техніку.

      Через деякий час на вказаний спортмайданчик приїхали журналісти з іншого телеканалу та почали зйомку аналогічного репортажу. Під час зйомки інший невідомий чоловік здійснив напад на другу знімальну групу, застосував фізичну силу щодо журналістки та пошкодив знімальну техніку.

      Загалом внаслідок сутичок тілесні ушкодження отримали двоє журналістів та оператор.

      Що загрожує нападникам

      За фактами інцидентів розпочали два кримінальні провадження. Перше — за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Друге — за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

      За перешкоджання нападникам загрожує до 3 років обмеження волі, а за погрози або насильство — до 5 років в'язниці.

      Дивіться відео нападу на журналістів у Києві:

      карантин
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Журналісти ЗМІ Київська прокуратура Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 00:20 Зеленський обговорив з головними у "Слузі народу" скандал з Єрмаком
      Новини України 6337
      сьогодні , 05:36 Кварталівці привітали ЗеКоманду з "першим корупційним скандалом": відео
      Курйозні новини 1519
      сьогодні , 06:20 Карантин матиме й позитивні наслідки для України, – соціолог
      Новини України 778
      сьогодні , 00:45 Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 8 людей, загалом 114 випадків
      Лікування 30951
      сьогодні , 06:25 Фейки про коронавірус: побрехеньки Кремля та "війна" проти ЄС
      Статті 2613
      сьогодні , 06:50 Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії
      Статті 7565
      сьогодні , 00:58 Чернівецьку область закривають на в'їзд і виїзд: виявили ще 28 хворих
      Новини України 3824
      сьогодні , 04:56 Партнер Коломойського тричі потайки відвідував ОП перед голосуванням закону про банки, – "Схеми"
      Новини України 3627
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      2 квітня , 22:00 До чого призведе тривалий карантин?
      Анатолій Амелін
      2 квітня , 21:45 Це тест для Зеленського: Рябошапка дав відверте інтерв'ю про скандал з Єрмаком
      Олена Трибушна
      Залиште відгук