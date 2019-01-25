У Києві невідомі побили і пограбували журналістів

У Києві напали на журналістів, знімальну групу проекту "Стоп корупція" і правозахисників, які знімали сюжет про незаконний видобуток піску на Видубичах.

Про це повідомив координатор проекту "Стоп корупція" Роман Бочкала на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, активістів зустріли "озброєні молоді люди, які забезпечували проїзд вантажівкам з награбованими надрами". Вони приснули газом в обличчя журналістові, повалили на сніг і почали бити. У підсумку йому вибили зуб, а у оператора – гематома на потилиці і, як наслідок, провали в пам'яті. Крім того, за словами Бочкали, "охоронці" розбили вікна і порубали сокирою машину, на якій активісти привезли журналістів. У одного з побитих забрали сумку з документами і грошима і поїхали.



Машину активістів порубали сокирою

На сайті проекту "Стоп корупція" зазначається, що об'єкт по вулиці Промисловій, 4, на Видубичах повинен був припинити свою діяльність після того, як Київрада на останній сесії 2018 го року розірвав договір оренди. Однак точка продовжує працювати і вивозити пісок з території.

Роман Бочкала наголосив, що на Видубичах знаходиться найбільша в столиці незаконна точка видобутку піску з річним оборотом у розмірі 100 мільйонів гривень.



У одного з побитих журналістів вкрали сумку з документами

У поліції зазначили, що ввели "план перехоплення" для затримання нападників, журналіста госпіталізували в лікарню. Поліцейські затримали сімох осіб, які представилися охоронцями. Їх доставили до відділку поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за розбій.