У Києві обмежать рух через Південний міст
У Києві рух у напрямку проспекту Бажана буде частково обмеженим з десятої вечора 25 січня до шостої ранку 26 січня.
Обмеження руху пов'язане з ремонтом, який ведеться на Південному мості Києва, повідомляє КК "Київавтодор".
Читайте також: У скільки обійдеться ремонт Хрещатика та Майдану Незалежності
"Ми перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", – зазначили у Комунальній корпорації "Київавтодор".
До слова, у бюджеті Києва на 2019-й рік на реконструкцію Шулявського мосту передбачено 363,4 мільйона гривень. На мосту буде три з'їзди та велодоріжка шириною 2 метри і загальною довжиною понад кілометр.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі11 січня , 20:53
Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні23 січня , 07:02
Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату3 грудня 2018 , 13:00
Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"3 грудня 2018 , 16:54