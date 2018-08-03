У Києві оперують херсонську чиновницю Гандзюк, яку облили кислотою

У п'ятницю, 3 серпня, радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, яка постраждала в наслідок нападу з сірчаною кислотою, оперують у Київському опіковому центрі. Це перша із запланованих операцій.

Про це на своїй сторінці у Faceboоk написав її колега Віктор Таран.

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"Розпочалася перша із запланованих операцій Катерина Гандзюк. Вона буде найскладніша і найважча. І хоча Катю оперують одні з найкращих хірургів України ми всі дуже переживаємо. Прошу підтримки та молитви. Дякую", — написав Таран.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.



Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.



Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, їй надано державну охорону.

