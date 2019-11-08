У Києві пекло вийшло на поверхню: епічні наслідки проривів теплотрас – відео

8 листопада у Києві сталося два резонансних випадки, пов'язаних з проривом труби. Так, на злощасному перехресті Саксаганського та Шота Руставелі одна з машин провалилась під землю. А на вулиці Назарівській почав "дихати" асфальт.

5 листопада у центрі Києва на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу. У результаті "гейзери", що вирвались з-під землі, частково розплавили асфальт на дорозі.

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Уранці 8 листопада, на третій день після інциденту, ситуація мало чим змінилася, а проблеми з рухом у центрі Києва все ще тривали.

Зокрема, у мережу потрапило відео, як на цьому злощасному перехресті "під землю" пішов автомобіль Dacia. На опублікованих кадрах також видно, що решті машин усе ж вдалося проскочити.

Машина провалилася під асфальт у центрі Києва: дивіться відео

Удень 8 листопада з’явилась інформація, що комунальники замінили усі комунікації на місці техногенної аварії, а саме місце прориву засипали щебнем. Працювали усю ніч, попри невеликий дощ.

Ремонтні роботи на місці прориву труби у центрі Києва / Фото: "Інформатор", "Сегодня"

До слова, схожий прорив труби на перехресті Шота Руставелі та Саксаганського трапився й рік тому.

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Ще один прорив теплотраси стався у Києві вдень 8 листопада, але вже у Шевченківському районі на вулиці Назарівській. Відповідне відео також з’явилося у мережі.

На вулиці Назарівській пекло починає виходити на поверхню. Судячи з кількості аварій, киянам цього року варто сподіватися на дуже теплу зиму,

– підписав ролик його автор Сергій Новицький.