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      У Києві пекло вийшло на поверхню: епічні наслідки проривів теплотрас – відео

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      На перехресті Сакаганського та Шота Руставелі у Києві внаслідок прориву труби під асфальт провалилася машина
      На перехресті Сакаганського та Шота Руставелі у Києві внаслідок прориву труби під асфальт провалилася машина / Соцмережі

      8 листопада у Києві сталося два резонансних випадки, пов'язаних з проривом труби. Так, на злощасному перехресті Саксаганського та Шота Руставелі одна з машин провалилась під землю. А на вулиці Назарівській почав "дихати" асфальт.

      5 листопада у центрі Києва на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу. У результаті "гейзери", що вирвались з-під землі, частково розплавили асфальт на дорозі.

      Важливо! Зрив опалювального сезону: на Львівщині у двох містах оголосили надзвичайну ситуацію

      Уранці 8 листопада, на третій день після інциденту, ситуація мало чим змінилася, а проблеми з рухом у центрі Києва все ще тривали.

      Зокрема, у мережу потрапило відео, як на цьому злощасному перехресті "під землю" пішов автомобіль Dacia. На опублікованих кадрах також видно, що решті машин усе ж вдалося проскочити.

      Машина провалилася під асфальт у центрі Києва: дивіться відео 

      Удень 8 листопада з’явилась інформація, що комунальники замінили усі комунікації на місці техногенної аварії, а саме місце прориву засипали щебнем. Працювали усю ніч, попри невеликий дощ.

      Ремонтні роботи на місці прориву труби у центрі Києва / Фото: "Інформатор", "Сегодня" 

      До слова, схожий прорив труби на перехресті Шота Руставелі та Саксаганського трапився й рік тому.

      Ще один інцидент на Саксаганського – Руставелі! У Києві прорвало трубу з гарячою водою і провалився асфальт: фото і відео

      Ще один прорив теплотраси стався у Києві вдень 8 листопада, але вже у Шевченківському районі на вулиці Назарівській. Відповідне відео також з’явилося у мережі.

      На вулиці Назарівській пекло починає виходити на поверхню. Судячи з кількості аварій, киянам цього року варто сподіватися на дуже теплу зиму,
      – підписав ролик його автор Сергій Новицький.

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Катастрофа Аварії та ДТП
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