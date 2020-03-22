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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Києві почнуть дезінфікувати житлові будинки через поширення Covid-2019

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      Дезінфекція у вагоні метро в Києві / Ілюстративне фото / Зображення із соцмереж

      Комунальники Києва будуть боротися з коронавірусом, обробляючи дезінфікуючими засобами житлові багатоповерхівки. На такі заходи столична влада вже виділила чималеньку суму.

      Відповідне рішення прийняла постійна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це мовиться на сайті КМДА.

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      Департаменту економіки та інвестицій, а також департаменту фінансів виконавчого органу КМДА в установленому порядку забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 мільйонів гривень на проведення заходів з дезінфекції житлових багатоквартирних будинків,
      – мовиться у документі.

      Окрім того, з 23 березня киянам не можна буде відвідувати дитячі та спортивні майданчики, а громадським транспортом столиці зможуть користуватися лише медичні працівники, правоохоронці, комунальники, продавці продуктових магазинів та працівники аптек.

      Увага! Станом на ранок 22 березня у Києві зареєстровано 7 випадків інфікування Covid-2019.

      Карантин і обмеження
      Карантинні обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 КМДА Новини Києва
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