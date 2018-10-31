У Києві поліцейські випадково збили чоловіка, що пограбував перехожого

Вночі 31 жовтня в Києві чоловік пограбував перехожого, а потім потрапив під колеса патрульних. Його в важкому стані госпіталізували до лікарні.

Порушник перестрибнув через паркан на бульварі Тараса Шевченка і буквально влетів на капот автомобіля патрульних. Від удару його відкинуло назад до паркану.

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Поки правоохоронці оформляли ДТП, з'ясувалося, що збитий чоловік – грабіжник. До них підійшов хлопець, якого пограбував новоспечений "потерпілий" разом зі спільниками.

Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження, і справді – виявилося, що троє невідомих вихопили у перехожого рюкзак та почали тікати з місця події на протилежну сторону бульвару.



Авто патрульних збило грабіжника в Києві

Один з них і "наздогнав" авто патрульних. Двоє інших учасників злочину таки втекли. Щоправда, крадений рюкзак викинули. Поліцейські наразі з'ясовують деталі події.