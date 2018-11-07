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      У Києві посилили охорону: під Радою протестують власники авто на єврономерах

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      У середу, 7 листопада, у Києві власники авто на єврономерах проводять кілька своїх акцій, більшість із яких – в урядовому кварталі. Через це поліцейські та нацгвардійці забезпечують охорону правопорядку.

      24 канал повідомляв, що 7 листопада в Києві власники авто з іноземною реєстрацією проведуть акцію протесту під парламентом та заблокують урядовий квартал. Водночас власники автобусів і вантажівок проведуть мітинг біля Міністерства інфраструктури.

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      "Посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду", – сповістили у прес-службі поліції Києва.

      Київ поліція охорона єврономери авто АвтоЄвроСила
      Поліція охороняє порядок у центрі Києва

      Водночас активісти "АвтоЄвроСили" встановили біля Верховної Ради сцену та розпочали мітинг з вимогою запровадити доступне розмитнення автомобілів, а саме схвалити правки активістів до законопроектів 8487 та 8488.

      Вимагаємо прийняти народні правки до законопроектів 8487, 8488, а саме, прибрати коефіцієнт віку у формулі розрахунку акцизу, що знизить його практично до незначного для автомобіля будь-якого віку, але формально полегшить прийняття змін до діючого закону, оскільки збережеться формальна наявність акцизу,
      – заявили активісти "АвтоЄвроСили" у Facebook.

      У разі неприйняття вимог протестувальники пригрозили, що в кожній області України стартують масові безстрокові акції непокори.

       

      Теги: Новини політики Новини України протести Новини Києва Поліція Іноземні номери Авто Транспорт Законодавство
      Джерело: 24 канал
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