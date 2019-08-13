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      У Києві розлючений батько понівечив позашляховик, який зачепив його дитину

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      У Києві батько розбив скло в машині, що зачепила його дитину на тротуарі
      У Києві батько розбив скло в машині, що зачепила його дитину на тротуарі / "Київ оперативний"

      У Києві позашляховик, виїхавши на тротуар, зачепив дитину. У підсумку батько неповнолітнього розбив у машині скло.

      За інформацією ресурсу "Київ оперативний" інцидент стався на вулиці Лариси Руденко, 11.

      Зверніть увагу! У Києві водій автобуса під час руху грав за кермом у гру на смартфоні: відео

      Журналісти пишуть, що водій Mitsubishi з номерним знаком AA9729XH) вирішив проїхати троутуаром, але трохи не розрахував і зачепив дитину. Остання у цей час йшла з батьком.

      У підсумку розлючений чоловік розбив в машині скло. Що стану неповнолітнього, то з ним усе гаразд. Як видно з фото, медики надали йому усю необхідну допомогу.

      З малюком все ок, а от зі склом Mitsubishi - немає, тому що батько прощати таке не став.

      До слова, нещодавно у Києві на бульварі Верховної ради сміттєвоз на смерть наїхав на чоловіка, коли заднім ходом заїжджав у двір. За словами свідків, загиблий сидів на бордюрі біля будинку, а водій вантажівки зупинився лише тоді, коли почув крик.

      які ще резонансні дтп траплялися нещодавно в україні: 
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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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