У місті Щастя на Луганщині вантажний фургон Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем Renault Trafic. В останньому їхали люди зі Станиці Луганської до Сєвєродонецька.

За інформацією поліції, сім пасажирів Renault Trafic і 46-річний водій Mercedes-Benz зазнали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Сама ж ДТП сталася на 72 кілометрі автодороги Н-2 біля будинку №17 у кварталі Енергетиків. Причиною інциденту стало те, що водій «Mercedes виїхав на зустрічну смугу.

На місці працювали співробітники поліції. Триває подальша перевірка.

Зауважимо, що у Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець Наразі триває його відновлення .

Схожа аварія нещодавно трапилася у Дніпрі, щоправда мала вона жахливіші наслідки. Тут о 7 годині ранку нетверезий водій, утікаючи від правоохоронців, протаранив переповнену маршрутку. У автобусі перебували 15 пасажирів, а 11 із них зазнали травм.