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      Пасажири мікроавтобуса зі Станиці Луганської потрапили у жахливу ДТП у Щасті: багато потерпілих

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      Мікроавтобус з людьми зі Станиці Луганської потрапив у ДТП на Луганщині: є потерпілі
      Мікроавтобус з людьми зі Станиці Луганської потрапив у ДТП на Луганщині: є потерпілі

      У місті Щастя на Луганщині вантажний фургон Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем Renault Trafic. В останньому їхали люди зі Станиці Луганської до Сєвєродонецька.

      За інформацією поліції, сім пасажирів Renault Trafic і 46-річний водій Mercedes-Benz зазнали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

      Ще одна гучна аварія: На Житомирщині у ДТП постраждали 24 людини – фото

      Сама ж ДТП сталася на 72 кілометрі автодороги Н-2 біля будинку №17 у кварталі Енергетиків. Причиною інциденту стало те, що водій «Mercedes виїхав на зустрічну смугу.

      На місці працювали співробітники поліції. Триває подальша перевірка.

      Зауважимо, що у Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець Наразі триває його відновлення .

      Схожа аварія нещодавно трапилася у Дніпрі, щоправда мала вона жахливіші наслідки. Тут о 7 годині ранку нетверезий водій, утікаючи від правоохоронців, протаранив переповнену маршрутку. У автобусі перебували 15 пасажирів, а 11 із них зазнали травм.

      які ще резонасні дтп траплялися нещодавно в україні: 
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Луганська Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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